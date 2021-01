Il commissario della polizia Michele Facchino va in pensione, il saluto ai colleghi

Michele Facchino, commissario della polizia di Stato va in pensione e saluta i colleghi della Questura di Pescara e delle Specialità.

Facchino è andato in pensione dall'1 gennaio di quest'anno per raggiunti limiti di età anagrafica.

Facchino ha deciso di lasciare un messaggio ai colleghi che è stato condiviso dalla pagina Facebook della Questura pescarese.

Queste le sue parole: