Michela Rossi vince la tappa pescarese di Miss Adriatico 2024

Il titolo di Miss Adriatico 2024 è andato a Michela Rossi, studentessa marchigiana con la passione per la pallavolo. La Rossi ha gareggiato con 26 concorrenti nella serata di ieri, 26 giugno, sulla terrazza del Mc Donald's posto lungo la riviera di Pescara.

Michela Rossi è stata premiata dall'indimenticato campione di ciclismo Danilo Di Luca, dalla detentrice del titolo Silvia Severo e dalla coreografa Barbara Di Marco.

Un’emozionante anteprima nazionale della 48° edizione dell'unico concorso di bellezza patrocinato dalla regione Abruzzo presentata da Paolo Minnucci con gli intermezzi artistici di alcuni vincitori del Festival della melodia come Genny Cusopoli, Maurizio Tocco e Giuliana Marinelli.

Oltre a Michela Rossi sono state premiate, anche, nell'ordine: Martina Anniciello Miss Acqua & Sapone, Giorgia Martinelli Miss intimo Unigross, Aurora Santarelli Miss caffè Mokambo, Alisè Patragnone Miss Spiedì arrosticini, Alisia Strugaro Miss vini Lampato, Vanessa Clerico Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo, Agnese Ruggero Miss Colaiocco color e Luna Nobilio Miss Ama Fitness Club.

Prossimo appuntamento del tour della bellezza sarà il 3 luglio al Teatro del Mare di Montesilvano con iscrizioni ancora aperte e gratuite per tutte le ragazze interessate, info 337.917111.

"Siamo ripartiti alla grande- ha riferito Maurizio Tocco, punto di riferimento della macchina organizzativa di Miss Adriatico- a fine stagione ci sarà una vacanza premio per molte concorrenti, ed un casting cinematografico con la MG Production di Roma di Morena Gentile, e per la vincitrice la possibilità di girare uno spot televisivo per le reti Rai e Mediaset. Occasioni da non perdere!"