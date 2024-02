La denuncia di Miccoli (Fibe Confcommercio): "Boom di furti nelle attività in corso Umberto a causa del cantiere"

A causa della presenza del cantiere in corso Umberto dell'amministrazione comunale, sono aumentati in modo esponenziale i furti nelle attività e nei locali della zona. A dirlo Carlo Miccoli, presidente del Fipe Confcommercio Pescara e titolare del Caffè Excelsior che ha lanciato un appello al sindaco Carlo Masci e al questore Carlo Solimene per chiedere interventi che possano scongiurare un'ulteriore picco di tentativi di furto che spesso non portano a grossi bottini in termini di denaro ma che causano danni ingenti alle attività stesse.

Abbiamo raggiunto il presidente Miccoli che a IlPescara.it ha spiegato:

"L'ultimo furto in ordine cronologico è avvenuto pochi giorni fa nel ristorante vicino alla mia attività (Caffè Excelsior) dove è stata rubata merce per un valore di 500 euro. Questi balordi che si introducono nelle attività molto spesso rubano quello che trovano, non riuscendo a portare via denaro. Da quando è stato aperto il cantiere per la riqualificazione di Corso Umberto la situazione è diventata davvero allarmante: almeno una quindicina i furti fra dicembre e gennaio. Nella mia attività abbiamo registrato due tentativi di furto e in un caso è stata danneggiata anche la copertura del dehor. I danni provocati dalle effrazioni sono ingenti, e dunque occorre un intervento immediato."

Miccoli ha aggiunto che le forze dell'ordine non riescono a causa della presenza del cantiere, a transitare regolarmente lungo la strada per i controlli, e questa situazione ovviamente fa gola a coloro che mettono a segno le spaccate sapendo che molto difficilmente saranno intercettati:

"Servirebbe una vigilanza notturna per un cantiere così importante in una via centrale della città piena di attività. Siamo davvero preoccupati".