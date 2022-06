Pescara è la "Miami italiana", parola di Trc

Trc, accompagnato dal suo manager Lorenzo Luciani, è stato ricevuto questa mattina in municipio dall'assessore comunale al commercio, turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, in occasione della pubblicazione del suo nuovo singolo che si intitola “Miami Italiana” ed è stato scritto pensando a Pescara. Il brano, in uscita lunedì 6 giugno su YouTube, sarà accompagnato anche da un videoclip che è stato girato nel capoluogo adriatico.

"Questa è la Pescara che ci piace - afferma Cremonese, interpellato da IlPescara.it - L’artista locale del momento ha realizzato una canzone e un video che valorizzano appieno la nostra città. Ringrazio Trc e il suo manager Lorenzo per la visita odierna. Sono davvero felice di questo incontro ma soprattutto dell'uscita su YouTube, a partire dalla prossima settimana, di questo disco che è praticamente dedicato a Pescara. Sono contento che abbiamo delle eccellenze che si stanno facendo conoscere anche fuori dall'Abruzzo, sia in tutta Italia sia nel resto del mondo".