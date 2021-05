È uscito "Mi gira la testa", il nuovo singolo di Patrizio Santo. La produzione artistica del brano é stata curata da Piero Garone, che in passato ha già collaborato con il cantautore pescarese nei brani "Nell'universo (perché ci sono già stato)" e "Bon voyage".

"Il brano - spiega Patrizio - nasce da avventure di vita notturna nel quartiere periferico della città, dove si respira un'aria diversa e si sente il profumo di libertà, dove la linea immaginaria che divide il bene dal male è cosi sottile che è quasi impossibile vederla".

Nel suo percorso artistico Patrizio ha collezionato molti successi, tra cui diverse collaborazioni con artisti e autori. Entra due volte nella rosa dei 60 scelti per le selezioni di Sanremo Giovani e partecipa per ben due volte al Deejay On Stage di Radio Deejay. In veste di autore e cantante prende parte al tour "Non ci ferma nessuno" con Luca Abete, inviato di 'Striscia la notizia'. In questi anni Santo ha pubblicato diversi singoli, e ora è tornato con un nuovo stile, in cui si racconta.