I mezzi della protezione civile nel fango e nella sede fuori uso anche il bagno, sopralluogo della commissione [FOTO]

Mezzi bloccati nel fango e bagni non funzionanti.

Questa la situazione verificata, nel corso di un sopralluogo, dalla commissione Controllo e Garanzia del consiglio comunale di Pescara nella sede di via Lago Sant'Angelo della protezione civile.

Oltre ai mezzi bloccati dal fango dopo che la prima pioggia di stagione ha reso quasi inutilizzabile lo spazio esterno della sede comunale di via Lago Sant'Angelo, ci sono anche bagni interni e montacarichi non funzionanti, calcinacci e persino rimborsi non ancora erogati per le spese sostenute durante i mesi più difficili della campagna anti-Covid tra le criticità che avrebbe constatato la commissione.

Al sopralluogo hanno anche partecipato i rappresentanti delle associazioni alle quali dal 2021 è stato assegnato lo stabile da parte del Comune di Pescara. «Una situazione logistica e di manutenzione che si è rivelata inadeguata», evidenzia Giampietro, «una ex scuola che per le condizioni in cui versa e per la collocazione non è adatta a ospitare un servizio fondamentale come quello delle associazioni di protezione civile, chiamate a stare al fianco della protezione civile comunale nella gestione delle emergenze, con mezzi pesanti come idrovore e strumentazioni anti-incendio che, in queste condizioni, avrebbero più difficoltà ad uscire dal piazzale invaso dal fango. Le associazioni hanno avuto modo di esprimere ai commissari le difficoltà di dialogo con l'amministrazione anche per quanto concerne i rimborsi delle spese anticipate durante e subito dopo il lockdown. Fin nei prossimi giorni convocheremo gli assessorati al patrimonio ed alla protezione civile perché si arrivi al più presto ad una soluzione che non può in alcun modo protrarsi in queste condizioni».