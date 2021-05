Meteo Abruzzo, con l'arrivo di giugno arriverà anche il caldo

Con l'arrivo di giugno in Abruzzo arriverà anche il caldo. Secondo 3bmeteo, al momento sono attese ancora correnti fresche e instabilità ma da mercoledì 2 l’anticiclone si andrà ulteriormente rafforzando, portando quindi alla metà della settimana un progressivo aumento delle temperature. Ecco cosa dice il meteorologo Edoardo Ferrara:

“Nei prossimi giorni l'estate 2021 proverà a decollare sull'Italia con l'anticiclone africano che tenterà gradualmente di interessare la nostra Penisola, ma il progetto andrà in porto solo in parte. La nuova settimana vedrà infatti condizioni in prevalenza soleggiate. L'atmosfera potrebbe però tornare a farsi instabile in prossimità del weekend del 5-6 giugno soprattutto al Nord, ma questa resta una linea di tendenza assolutamente non definitiva e che necessiterà di ulteriori conferme e analisi”.