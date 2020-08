Meteo, fine settimana all'insegna del caldo e del vento di scirocco in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà un fine settimana all'insegna delle temperature molto alte e del vento di scirocco quello in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, ha confermato la tendenza verso un brusco e temporaneo aumento delle temperature a causa dei venti di matrice africana che dal pomeriggio soffieranno su gran parte del territorio ed in particolare nelle zone collinari e nella fascia costiera potremo superare i 37/39 gradi.

Anche domani domenica 30 agosto nessuna sostanziale novità mentre a partire dal pomeriggio arriveranno le prime nubi dell'intensa perturbazione che sta già provocando i primi rovesci ed un calo marcato delle temperature al nord, e che lunedì 31 agosto interesserà anche l'Abruzzo.