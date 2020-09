Meteo, ancora instabilità e temporali: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Prosegue la fase di instabilità sull'Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org, infatti, indica per la giornata di oggi 22 settembre ancora la possibilità di temporali e rovesci, anche di forte intensità, che a partire dal pomeriggio dopo una fase di cielo sereno o poco nuvoloso, interesseranno le zone interne della regione come la Marsica e l'Aquilano, in estensione poi alle zone costiere e collinari delle altre province.

I fenomeni si attenueranno temporaneamente in serata e nella notte, mentre per domani mercoledì 23 settembre ancora possibili temporali pomeridiani. Temperature in diminuzione, soprattutto per quanto riguarda le minime.