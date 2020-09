Meteo, sole lungo la costa e qualche temporale nelle zone interne: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Ancora una giornata di sole lungo la costa abruzzese, con possibili rovesci e temporali nel pomeriggio nelle aree interne. Abruzzometeo.org indica per la giornata di oggi 17 settembre, condizioni di relativa stabilità soprattutto lungo la fascia adriatica con cielo sereno o poco nuvoloso.

Dal pomeriggio potranno esserci annuvolamenti con rovesci nell'Aquilano, sulla Marsica e nell'Alto Sangro, fenomeni che però si dovrebbero attenuare in serata. Per la giornata di domani venerdì 18 settembre, è atteso l'arrivo di aria fresca dai Balcani con possibili temporali ancora nelle zone interne, mentre per sabato dovrebbe tornare il sole su tutta la regione.