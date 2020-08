Meteo, sole e qualche temporale in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Ancora relativa stabilità con isolati temporali in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org indica infatti per la giornata di oggi 12 agosto cielo sereno o poco nuvoloso con occasionali annuvolamenti nel Teramano al primo mattino, mentre nel pomeriggio potranno esserci addensamenti con rovesci e temporali nelle zone interne e pedemontane ed alto collinari che si affacciano sul versante adriatico.

In serata e nottata fenomeni in attenuazione e per i prossimi giorni è previsto un aumento delle temperature e dei tassi d'umidità almeno fino al giorno di Ferragosto, quando nel pomeriggio potrebbero esserci nuovi temporali per le infiltrazioni delle correnti umide che già da domani porteranno violenti temporali al nord e centro Italia.