Meteo, a Pescara e in Abruzzo cielo sereno e temperature in rialzo

Bel tempo e temperature in rialzo a Pescara e in Abruzzo con possibili annuvolamenti solo nelle zone interne e montuose.

Questo quanto prevede il meteorologo Giovanni De Palma di AbruzzoMeteo.org.

Sull'Italia infatti il tempo è in miglioramento, prevarrà il sole su gran parte delle nostre regioni anche se, durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, saranno possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con possibili occasionali rovesci, perlopiù localizzati sulle zone montuose, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nei prossimi giorni, almeno fino alla giornata di venerdì non si prevedono sostanziali variazioni, anche se le temperature subiranno un ulteriore aumento, specie nei valori massimi, mentre nel fine settimana l'instabilità tornerà ad aumentare a causa del lento spostamento della perturbazione proveniente dalle Baleari che si avvicinerà nuovamente alle nostre regioni centro-meridionali.

Questo quanto prevede De Palma per le prossime ore: "Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nel corso della giornata di mercoledì, prevalenza di tempo stabile con possibili annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne e montuose, occasionalmente associati a rovesci, in attenuazione in serata e in nottata".