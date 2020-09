Meteo, a Pescara e in Abruzzo bel tempo con possibili annuvolamenti temporanei

Bel tempo anche in questo inizio di settimana a Pescara e in Abruzzo con possibili annuvolamenti temporanei.

A segnalarlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Infatti sul nostro paese il promontorio di alta pressione che in questi ultimi giorni ha favorito condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, tenderà gradualmente ad attenuarsi a causa dell'avvicinamento di una perturbazione atlantica che, gradualmente, scivolerà dalle regioni nord-occidentali verso la Sardegna e verso il Mediterraneo occidentale; contemporaneamente un'area di instabilità presente tra la Tunisia e la Sicilia, si estenderà ulteriormente verso l'isola e verso le estreme regioni meridionali favorendo episodi di instabilità. Sulle regioni centrali gli effetti dell'avvicinamento di questi due nuclei di aria instabile sarà marginale, prevarrà il sole ma, nel corso del pomeriggio, saranno possibili annuvolamenti lungo la dorsale appenninica con possibili occasionali rovesci a carattere sparso, in attenuazione in serata e in nottata.

Questo quanto prevede De Palma per le prossime ore: «Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino sul settore orientale e costiero; nel corso della giornata, a partire dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, assisteremo allo sviluppo di addensamenti sulle zone montuose con possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco, perlopiù localizzati sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata. Nella giornata di martedì tornerà nuovamente a splendere il sole su gran parte della nostra regione con possibili annuvolamenti nel pomeriggio».