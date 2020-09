Meteo, tempo soleggiato e cielo sereno a Pescara e in Abruzzo: temperature in rialzo

Bel tempo, cielo sereno e temperature in aumento a Pescara e in Abruzzo sia oggi che domani, domenica 6 agosto.

Questo quanto indicano le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

L'Italia è infatti ancora interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni. Non cambierà di molto la situazione in questo fine settimana, le regioni centrali continueranno a essere interessate dall'alta pressione che garantirà tempo stabile, soleggiato, con temperature massime in ulteriore aumento, in particolare sulle zone appenniniche, ma una perturbazione atlantica tenderà ad avvicinarsi alla nostra penisola a partire da domenica sera, provocando un graduale aumento dell'instabilità sull'arco alpino centro-occidentale e sulle regioni settentrionali.

Questa la previsione proposta da De Palma: "Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio; poche novità nella giornata di domenica, proseguirà il tempo stabile con possibili addensamenti sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata. Temperature massime in aumento, specie nell'Aquilano, sulla Marsica e sulla Valle Peligna".