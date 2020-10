Meteo, cielo parzialmente nuvoloso a Pescara e temperature in diminuzione

Cielo parzialmente nuvoloso a Pescara nella giornata odierna, lunedì 5 ottobre, con temperature in diminuzione.

Ma non sono previste piogge nelle prossime ore, questo in base alle previsioni di 3Bmeteo.it.

La temperatura massima registrata sarà di 22.4 gradi, la minima di 16.2.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento. Le regioni adriatiche continuano a essere esposto a correnti di Libeccio. La giornata odierna trascorre all'insegna della variabilità, fatta eccezione per delle piogge e qualche rovesci in transito sulle Marche tra notte e primo mattino, nonché qualche breve piovasco pomeridiano sui settori marchigiani centro-meridionali. Sull'Abruzzo velature estese di passaggio ad offuscare il cielo e addensamenti più compatti inizialmente sui settori appenninici ivi con il rischio di qualche fenomeno. Temperature in calo nei valori minimi. Venti moderati di Libeccio. Mari mossi al largo.