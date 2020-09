Meteo, cielo sereno sulla costa e temporali nelle aree interne dell'Abruzzo

Cielo sereno o poco nuvoloso lungo la costa abruzzese e instabilità climatica nelle aree interne delle nostra regione.

A indicarlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

L'area di alta pressione che, nella giornata di ieri, ha garantito condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni peninsulari, tenderà gradualmente ad attenuarsi a causa dell'avvicinamento di un'area di instabilità proveniente dal Mediterraneo occidentale che, nelle prossime ore favorirà un ulteriore aumento anche lungo la dorsale appenninica, con probabili addensamenti pomeridiani associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, specie sui rilievi marchigiani, abruzzesi e molisani, in attenuazione in serata e in nottata. Tra venerdì e sabato l'area di instabilità si sposterà gradualmente verso il medio-basso Tirreno provocando un ulteriore aumento dell'instabilità pomeridiana, con elevata probabilità di temporali sull'Appennino centro-meridionale, in estensione verso le zone pedecollinari di Marche, Abruzzo, Molise e Lazio, mentre la probabilità di fenomeni risulterà piuttosto bassa lungo le aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa. Da domenica è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Questo quanto prevede De Palma per le prossime ore: «Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, tuttavia nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti sulle zone interne e montuose con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sulla Marsica, nell'Aquilano, sulla Valle Peligna e sull'Alto Sangro, ma non si escludono addensamenti e rovesci anche sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, in attenuazione in serata e in nottata. L'instabilità pomeridiana tornerà a riproporsi anche nella giornata di venerdì, con elevata probabilità di addensamenti, rovesci e temporali, più probabili sulle zone interne».