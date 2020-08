Meteo, ancora qualche temporale ma migliora nel fine settimana: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Ancora qualche temporale e nuvole nel Pescarese ed in Abruzzo per le prossime ore. Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, indica per la giornata di oggi 6 agosto condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti soprattutto lungo la fascia costiera e nelle zone collinari del Pescarese e del Chietino, con possibilità di isolati rovesci. Per domani, venerdì 7 agosto, situazioni in graduale miglioramento con sporadici annuvolamenti nelle zone interne, e con il fine settimana che dovrebbe regalarci sole e temperature in rialzo, anche se non saranno raggiunti i valori avuti la scorsa settimana.

Anche per l'inizio della prossima settimana è prevista una situazione di sostanziale stabilità con temperature nella media del periodo e sole su tutto il territorio regionale.