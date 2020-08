Meteo, ultime ore di caldo ed afa anche in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Ultime ore di caldo africano ed afa anche in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org, infatti, indica per la giornata di oggi sabato 1 agosto condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti isolati al mattino lungo la fascia adriatica. Nel pomeriggio nuvolosità anche nelle zone montuose dove potrebbero esserci i primi temporali in estensione nell'Aquilano, nella Marsica, nell'Alto Sangro.

Col passare delle ore arriveranno correnti più fresche di origine atlantica che porteranno a partire dalla giornata di domenica con nuovi possibili temporali nel pomeriggio nelle zone interne. Temperature ancora alte, attorno ai 36 38 gradi nelle valli ed inferiori di qualche grado lungo la costa. La tendenza è una diminuzione a partire dalla giornata di lunedì e nel corso della prossima settimana dove sono attesi rovesci e temporali, anche di forte intensità, su tutto il territorio regionale.