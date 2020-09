Meteo, a Pescara e in Abruzzo il bel tempo ha le ore contate: in arrivo il clima autunnale

Il bel tempo a Pescara e in Abruzzo con sole e temperature ancora estive ha le ore contate. Infatti è in arrivo una perturbazione atlantica che porterà il clima autunnale.

A dirlo solo le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Nelle prossime ore il tempo risulterà stabile su gran parte delle nostre regioni anche se addensamenti pomeridiani potranno interessare le aree appenniniche ed essere accompagnati da occasionali rovesci, in attenuazione in serata e in nottata. Successivamente, nel fine settimana, la situazione meteorologica inizierà a cambiare a causa dell'arrivo di corpi nuvolosi di origine atlantica, provenienti dal Mediterraneo occidentale, che provocheranno dapprima annuvolamenti nella seconda metà della giornata di sabato, mentre nella giornata di domenica, in particolare nel pomeriggio-sera, è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità e dell'instabilità con probabili addensamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche che, dalle zone appenniniche, potranno estendersi verso il settore adriatico. Si tratta di un probabile segnale di un generale cambiamento della circolazione meteorologica a favore dell'arrivo di sistemi nuvolosi di origine atlantica ben più organizzati e diretti verso l'Europa centro-occidentale: in sostanza l'autunno sembra voler iniziare a manifestarsi in Europa e nel bacino del Mediterraneo a partire dalla prossima settimana.



Questa la previsione per le prossime ore elaborata da De Palma: «Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili addensamenti nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio lungo la dorsale appenninica, localmente associati a rovesci sparsi, in attenuazione in serata e in nottata. Nella giornata di sabato non si prevedono sostanziali variazioni, tuttavia dal pomeriggio-sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità a iniziare dal settore occidentale, a causa dell'avvicinamento di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale, ma si tratterà di nubi prevalentemente alte e stratificate che non produrranno fenomeni».