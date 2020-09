Meteo, bel tempo e sole hanno le ore contate: instabilità atmosferica in aumento

Il bel tempo con cielo sereno e temperature superiori alla media stagionale sta per abbandonare Pescara e la nostra regione.

A indicarlo è il meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org che segnala come l'alta pressione di questi ultimi giorni lascerà il posto a una maggiore instabilità atmosferica nelle prossime ore.

Infatti l'area di alta pressione che da sabato determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni centro-settentrionali, tenderà gradualmente a indebolirsi, in particolare in quota e, di conseguenza, assisteremo a un nuovo aumento dell'instabilità sulle regioni meridionali e sulle regioni centrali, specie nel pomeriggio-sera, con elevata probabilità di addensamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche sulle zone interne di Puglia, Molise e Abruzzo, in estensione verso il vicino Lazio. I fenomeni temporaleschi potranno localmente risultare di moderata intensità ed essere accompagnati da forti raffiche di vento, anche se in serata e in nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità, in attesa di nuovi addensamenti previsti nella giornata di mercoledì, con fenomeni temporaleschi che, occasionalmente, potranno estendersi anche verso le zone collinari prossime alla costa e lungo la fascia costiera.

Questo quanto si prevede a livello climatico nelle prossime pre: «Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della mattinata, tuttavia dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio è previsto un progressivo aumento della nuvolosità sulle zone alto collinari e montuose, con possibilità di temporali, localmente di moderata intensità, in estensione verso l'Alto Sangro, la Marsica, la Valle Peligna e l'Aquilano, in attenuazione in serata e in nottata. Nella giornata di mercoledì saranno possibili nuovi addensamenti e manifestazioni temporalesche che, occasionalmente, potranno estendersi anche verso le aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa».