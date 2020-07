Meteo, caldo ed afa in aumento anche in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Settimana di caldo intenso ed afa quella che ci aspetta in Abruzzo e nel Pescarese. In base alle previsioni di Abruzzometeo.org, di Giovanni De Palma, per la giornata di oggi 28 luglio e per i prossimi giorni sono attese temperature in aumento e tassi d'umidità in crescita per la stabilizzazione dell'anticiclone di matrice africana che ormai da qualche giorno sta già garantendo sole e temperature relativamente alte.

Il picco della calura, secondo le previsioni, dovrebbe essere raggiunto nel fine settimana quando anche nelle valli interne dell'Abruzzo e nelle zone collinari potranno essere registrate temperature fino a 38/40 gradi all'ombra mentre l'afa caratterizzerà la fascia costiera. Solo dall'inizio della prossima settimana potrebbe esserci un cedimento dell'alta pressione a partire dal centro nord Italia.