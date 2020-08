Meteo, vigilia di Ferragosto con possibili temporali: le previsioni per l'Abruzzo ed il Pescarese

Sarà una vigilia di Ferragosto all'insegna del tempo stabile con possibili temporali nel pomeriggio quella che vivremo in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org indica infatti per la giornata di oggi 14 agosto condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata su tutto il territorio regionale, ma nel pomeriggio addensamenti consistenti nelle aree interne e collinari potranno portare alla formazione di temporali che potrebbero sconfinare anche nelle aree a ridosso della costa o lungo la costa.

Migliora poi in nottata e per la giornata di domani, Ferragosto, la mattinata si confermerà all'insegna del bel tempo mentre anche in questo caso, nel pomeriggio potrebbero esserci temporali non solo nelle zone montane ma anche in quelle collinari del Teramano e del Pescarese.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nel pomeriggio ed in serata.