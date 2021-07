Meteo, torna il caldo africano: Pescara si prepara a un'ondata di afa

Le previsioni di 3bmeteo.com per i prossimi giorni segnalano che, dopo una fase meteorologica più fresca e instabile, su tutto il centro sud Italia sta per arrivare, dalla prossima settimana, un'intensa ondata di caldo africano. Ecco che cosa spiega Federico Brescia:

"Dalla giornata di domenica 25 luglio le temperature saranno in netto rialzo su tutta la regione. Il caldo intenso sarà duraturo, con punte di 38-39°C nelle ore centrali, cieli a tratti lattiginosi per il passaggio di nubi alte con sabbia in sospensione".