Meteo Pescara, le previsioni per il weekend: tempo in graduale miglioramento

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 7 agosto sulla nostra regione sono attese condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti nel corso della giornata, in attenuazione tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera e collinare. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto in questo weekend.

Nei prossimi giorni ci sarà tempo stabile, prevalentemente soleggiato con temperature in graduale aumento, anche se non si tornerà ai livelli raggiunti la scorsa settimana. Continueranno a soffiare venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi sulla fascia costiera e moto ondoso in ulteriore aumento, ma da stasera si prevede una graduale attenuazione. I valori risulteranno ancora gradevoli durante le ore serali, notturne e al primo mattino anche nei primi giorni della prossima settimana.