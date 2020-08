Meteo Pescara, le previsioni del tempo per la settimana di Ferragosto

È iniziata la settimana che ci condurrà al Ferragosto, in programma sabato 15. Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 10 agosto sulla nostra regione sono attese condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature e tassi di umidità in graduale aumento.

Non sono da escludersi possibili addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità durante i prossimi giorni, proseguirà il tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature massime in ulteriore aumento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'alta pressione favorirà tempo stabile per gran parte della settimana, con temperature che, a partire da martedì 11-mercoledì 12 agosto, subiranno un ulteriore aumento. Possibile aumento dell'instabilità, marginalmente, lungo la dorsale appenninica da venerdì 14 agosto, ma questa è una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare.