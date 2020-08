Meteo Pescara, ancora caldo e sole: le previsioni del tempo per i prossimi giorni

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 19 agosto sulla nostra regione sono attese condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti lungo la dorsale appenninica nelle ore centrali della giornata e durante il pomeriggio. Non sono da escludere occasionali rovesci, per lo più localizzati sulle zone montuose e pedemontane.

In serata e in nottata, inoltre, non è escluso un temporaneo aumento della nuvolosità a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate, mentre un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche dovrebbe esserci da giovedì 20 agosto con un sensibile aumento delle temperature e dei tassi di umidità.

L'alta pressione, alla base dei dati attuali, continuerà a interessare la nostra penisola almeno fino alla giornata di domenica 23 agosto, favorendo temperature molto elevate. L'afa si intensificherà sulle aree costiere, dove le temperature massime non raggiungeranno valori estremi, ma il caldo sarà comunque abbastanza fastidioso.

Dal pomeriggio del 23 agosto l'anticiclone africano tenderà ad attenuarsi e, alla base dei dati attuali, correnti atlantiche inizieranno a giungere verso le regioni centro-settentrionali: situazione che, se confermata, potrà favorire un graduale aumento dell'instabilità anche sulle regioni centrali tra lunedì 24 e martedì 25 agosto, con temperature in lieve diminuzione.