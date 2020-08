Meteo Pescara, le previsioni: ancora bel tempo ma a Ferragosto potrebbe peggiorare

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 11 agosto sulla nostra regione sono attese condizioni generali di cielo prevalentemente sereno al mattino con temperature e tassi di umidità in ulteriore aumento, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio tornerà ad aumentare la nuvolosità sulle zone montuose, dove non si escludono addensamenti consistenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sui rilievi Marsicani e sull'Alto Sangro, in attenuazione in serata e in nottata.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni centro-meridionali. Tra mercoledì 12 e venerdì 14 agosto ci sarà un ulteriore aumento delle temperature e dei tassi di umidità su gran parte delle regioni centro-meridionali, mentre venerdì tornerà ad aumentare l'instabilità al centro-nord.

Instabilità che, alla base dei dati attuali, continuerà a manifestarsi anche nella giornata di Ferragosto, molto probabilmente anche sulle regioni centrali, con possibilità di temporali nel pomeriggio sulle zone appenniniche e, molto probabilmente, sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico.