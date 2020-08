Ancora temperature in calo e rovesci in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Prosegue la fase d'instabilità in Abruzzo e nel Pescarese, con temperature in diminuzione e possibili rovesci. Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, prevede per la giornata di oggi 5 agosto ancora possibili temporali e rovesci che, in mattinata, si concentreranno soprattutto sul versante adriatico, ma dal pomeriggio potranno interessare anche le zone interne ed occidentale della regione.

In serata ed in nottata ci sarà un temporaneo miglioramento, ma per domani giovedì 6 agosto saranno possibili nuovi fenomeni soprattutto lungo la costa e nelle zone collinari che si affacciano sull'Adriatico. Per il fine settimana è previsto un miglioramento anche se le temperature non torneranno oltre la media stagionale. Per la giornata odierna invece ci sarà un ulteriore calo, soprattutto per le temperature minime.