Meteo, ancora tempo stabile con qualche isolato temporale: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Ancora una situazione di sostanziale stabilità in Abruzzo e nel Pescarese per quanto riguarda le condizioni meteo. Le previsioni di Abruzzometeo.org, di Giovanni De Palma, indicano infatti cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio, ad eccezione delle zone interne e montuose dove invece nel pomeriggio potrebbero esserci annuvolamenti che porteranno a qualche isolato rovescio, in estensione nelle zone collinari che si affacciano sull'adriatico.

La nuvolosità tenderà ad attenuarsi col passare delle ore e nel corso della giornata di venerdì, con un fine settimana di bel tempo e sole con temperature in lieve aumento. Anche all'inizio della prossima settimana la situazione non dovrebbe cambiare almeno per i primi giorni.