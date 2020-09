Meteo, torna il sole e temperature in graduale rialzo: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Torna il sole in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi a Pescara condizioni di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso durante tutto l'arco della giornata. La perturbazione che in questi giorni ha interessato il nostro territorio infatti si è allontanata dall'Italia ed anche le temperature torneranno gradualmente a salire anche se durante la notte, soprattutto nelle valli, potranno ancora scendere anche al di sotto dei 10 gradi.

La temperature massima in città sarà di 21 gradi, mentre la minima di 11 gradi. Nessuna sostanziale novità almeno fino a sabato, quando potrebbe esserci un nuovo peggioramento delle condizioni.