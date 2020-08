Meteo, fine settimana all'insegna del garbino: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Sarà un fine settimana all'insegna delle temperature e tassi d'umidità in aumento quello in arrivo nel Pescarese ed in Abruzzo. Le previsioni di Abruzzometeo.org, di Giovanni De Palma, indicano infatti per oggi venerdì 28 agosto temperature in aumento con l'umidità che si farà sentire soprattutto lungo la fascia costiera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale, ed anche domani sabato 29 agosto la situazione rimarrà praticamente immutata, anche se dal pomeriggio e nelle prime ore di domenica 30 agosto arriverà il vento garbino che farà risalire masse d'aria calde dall'Africa con temperature anche in sensibile ma temporaneo aumento, in attesa dell'arrivo della perturbazione attesa per lunedì 31 agosto.