Meteo, arrivano nuvole e piogge anche in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Anche in Abruzzo e nel Pescarese arriva il maltempo, segnando anche da punto di vista meteorologico il cambio di stagione. Abruzzometeo.org, infatti, indica per la giornata di oggi 21 settembre condizioni di instabilità con cielo nuvoloso o coperto in mattinata, e possibili precipitazioni concentrate soprattutto nelle zone interne con possibili sconfinamenti anche lungo il settore adriatico.

Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio nuovi addensamenti sulla Marsica, nell'Aquilano e nelle zone montuose, con rovesci e temporali anche nelle zone montane e sconfinamenti nelle aree costiere dal tardo pomeriggio e serata. In nottata temporaneo miglioramento con la nuvolosità che si riproporrà anche nella giornata di martedì.

Temperature in diminuzione, specie per le massime.