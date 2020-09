Meteo, torna gradualmente la stabilità in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Dopo le piogge dei giorni scorsi, torna gradualmente la stabilità in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, indica per la giornata odierna 2 settembre cielo sereno o poco nuovoloso su gran parte del territorio regionale, con nubi alte e stratificate che nel corso della giornata potranno parzlamente coprire il cielo, anche se non dovrebbero dare luogo a fenomeni e precipitazioni.

Dalla serata e nottata è prevista un'ulteriore attenuazione della nuvolosità e per la giornata di domani 3 settembre è atteso un miglioramento che, in base alle previsioni, dovrebbe riguardare anche il fine settimana con temperature in lento aumento anche il caldo rimarrà sempre moderato, e valori in media con il periodo.