Meteo, ancora sole e cieli sereni sull'Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Ancora stabilità e cieli sereni sull'Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo.org indicano infatti per la giornata di oggi 2 novembre sole e assenza di precipitazioni. La fase di stabilità dunque proseguirà con a Pescara 16 gradi di temperatura massima e 10,4 gradi di temperatura minima.

Anche per la giornata di domani martedì 3 novembre non sono attese sostanziali novità, con temperature in lieve aumento che potranno raggiungere anche i 19 20 gradi per le massime e la formazione di nebbie soprattutto nelle prime ore della giornata e dopo il tramonto.