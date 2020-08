Arriva il maltempo anche in Abruzzo e nel Pescarese: previste forti piogge e possibili grandinate

Come previsto, anche l'Abruzzo e il Pescarese saranno interessati dall'ondata di maltempo che ha già causato danni al nord Italia e che ha portato ad un sensibile calo delle temperature. Il dipartimento della protezione civile regionale, infatti, ha diramato un bollettino per la giornata di domani lunedì 31 agosto e per le successive 18/24 ore.

Sono previste infatti intense precipitazioni e rovesci dapprima su Umbria, Marche e Lazio e poi in estensione anche verso l'Abruzzo con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Le temperature sono destinate a scendere anche di oltre 10 gradi considerando che nel primo pomeriggio di oggi a Pescara sono stati registrati 39 gradi all'ombra.