Meteo, dopo il maltempo torna il sereno: sole per il resto della settimana

Dopo il maltempo di ieri, lunedì 24 agosto, caratterizzato da piogge e temporali tra pomeriggio e serata torna il sereno sia a Pescara che nella nostra regione con il sole che la farà da padrone per il resto della settimana.

A segnalarlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Come segnala De Palma, a partire dalle prossime ore la situazione meteorologica tenderà nuovamente a migliorare a causa dell'espansione di un promontorio di alta pressione di matrice africana che si estenderà marginalmente verso le nostre regioni centro-meridionali, favorendo un progressivo aumento delle temperature, anche se, almeno fino a giovedì, i valori non risulteranno particolarmente elevati e i tassi di umidità saranno decisamente più gradevoli. Il tempo peggiorerà nuovamente nel fine settimana.



Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma per le prossime ore: «Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, in attenuazione nel corso della mattinata. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio non si escludono addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi con possibili occasionali rovesci, perlopiù localizzati a ridosso dei rilievi, in attenuazione in serata e in nottata. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto da mercoledì, a causa dell'espansione dell'alta pressione che garantirà tempo stabile e temperature in aumento almeno fino alla giornata di sabato».