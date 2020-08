Meteo, maltempo e temporali a Pescara e in Abruzzo: crollo delle temperature

Maltempo e temporali sia a Pescara che nella nostra regione oggi, lunedì 31 agosto.

A farlo sapere è il meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org che ha elaborato le previsioni per la giornata odierna.

Infatti sull'Italia è in transito un intenso sistema nuvoloso di origine atlantica che, nelle prossime ore, determinerà un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle regioni centrali, dove sono attesi rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e da occasionali grandinate. La perturbazione, sospinta da masse d'aria fresca, determinerà, inoltre, un generale e sensibile calo delle temperature anche di oltre 10 gradi rispetto ai valori attuali, specie nella seconda metà della giornata.



Questa, nel dettaglio, la previsioni elaborata da De Palma: «Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili formazioni temporalesche nel Teramano e nel Pescarese al primo mattino, mentre nel corso della giornata, a iniziare dalla tarda mattinata, è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche a iniziare dall'Aquilano e dalla Marsica, con annuvolamenti consistenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il settore adriatico, dapprima verso il Teramano e il Pescarese, successivamente, dal pomeriggio, anche verso il Chietino. Non si escludono temporali di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento, precipitazioni particolarmente intense e da occasionali grandinate, mentre dalla serata è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a iniziare dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone entro la tarda nottata».