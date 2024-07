Dall'archivio Rai il meteo del 2 luglio 1982, quando Pescara era fra le città più calde con "appena" 29 gradi [VIDEO]

La pagina Facebook della Rai dedicata al meteo, ovvero Raimeteo, ha pubblicato negli ultimi giorni un video delle previsioni meteorologiche del 2 luglio 1982 di Guido Caroselli, un periodo durante il quale l'Italia come accade anche in queste settimane, è al centro di un'ondata di caldo con temperature sopra la norma e siccità prolungata. Durante il video, lo stesso Caroselli cita anche la città di Pescara dove le temperature erano aumentate nelle ultime ore raggiungendo alle ore 14 i 29 gradi.

Il meteorologo poi fa una considerazione evidenziando come quella situazione di caldo prolungato sia particolarmente favorevole per un settore importante, quello del turismo, ma sfavorevole per chi invece è al lavoro e soprattutto per l'agricoltura che già allora, come oggi, risente dell'assenza di precipitazioni e della città. Quello che balza agli occhi, inoltre, è l'andamento delle temperature massime in Italia: come si può notare, sono poche le città dove si raggiungono o si superano i 30 gradi, e le medie climatiche si attestano appunto fra i 27 e 31 gradi. Situazione ben diversa rispetto a quella di oggi, 42 anni dopo, dove le temperature massime nell'ultimo periodo si attestano fra i 34 e 38 gradi in città e su gran parte del centrosud, con punte di oltre 40 gradi in alcune località. Paolo Bellantone di Raimeteo ha infatti commentato:

"Una descrizione molto simile all'estate in corso, caratterizzata da frequenti passaggi perturbati sulle regione settentrionali, mentre il caldo e la siccità attanagliano il nostro meridione. Queste situazioni climatiche estreme hanno dunque una certa ciclicità, ma ciò che preoccupa è la frequenza con cui tali eventi si ripresentano e l'intensità che li caratterizza. A differenza del 1982, infatti, le temperature di questi giorni al sud viaggiano attorno i 35-40°C, dunque 8-10 gradi in più, mentre il Nord, attualmente è alle prese con frequenti nubifragi e fenomeni alluvionali."