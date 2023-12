"Il sipario si è chiuso su un’opera stupenda, unica ed irripetibile": le toccanti parole di Vincenzo Olivieri per la moglie Barbara

“Il sipario si è chiuso! Si è chiuso su un’opera stupenda, unica ed irripetibile: Barbara!”.

Inizia così il messaggio che lo showman Vincenzo Olivieri dedica alla moglie Barbara Paolone prematuramente scomparsa a 54 anni. Un messaggio accompagnato da una foto in bianco e nero che li ritrae nel giorno più bello: quello del matrimonio con una Barbara raggiante e, come tutti in questi giorni hanno voluto ricordare la manager artistica, sorridente. I funerali si sono celebrati e tante sono state le bellissime parole con cui tanti volti noti dello spettacolo l'hanno accompagnata nel giorno del commiato, ma le parole che il marito le rivolge sono quelle che più di tutte arrivano dritte al cuore.

Poche, emozionanti e cariche sì di dolore, ma che regalano un'immagine indelebile della sua Barbara che era “uno spettacolo di allegria, altruismo, amore per la vita, per gli amici e per tutta la gente che ha incontrato e che lei amava conoscere – scrive Olivieri -. Ma per quest’opera straordinaria, non ci saranno repliche, non sarà possibile, eppure, ne sono certo, so che tutte le persone che hanno avuto la fortuna di vedere, emozionarsi e apprezzare questo spettacolo, il suo ricordo se lo porteranno dentro per tutta la vita”.

“Ora però non vi rattristate, lei non lo avrebbe voluto! Anzi! - continua il messaggio -. Prendiamo tutto quello che lei ci ha insegnato e regaliamolo. Regaliamolo a quelli che questo immenso spettacolo per un motivo o per un altro, se lo sono perso. Io, dal canto mio che mi sono emozionato ed innamorato subito, già dal suo debutto, posso solo dire che ti amerò per sempre. Bellissima opera: unica ed irripetibile. Per sempre, tuo, Vincenzo”.