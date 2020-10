Sarà il cardinale Parolin (segretario di Stato del Papa) a celebrare la messa solenne per il santo patrono San Cetteo

Sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Papa Francesco, a celebrare la messa solenne per San Cetteo, santo patrono di Pescara e della diocesi.

L'appuntamento è per sabato 10 ottobre alle ore 18:30 nella cattedrale.

Ad annunciare la presenza di Parolin è l'arcivescovo di Pescara-Penne Tommaso Valentinetti.

Il cardinale raggiungerà Pescara nella giornata di sabato 10 ottobre e, prima della celebrazione delle ore 18.30 in cattedrale, troverà aperte le porte dei luoghi di servizio, di accoglienza e di studio della chiesa locale.

«Sono contento di poter condividere con il cardinal Parolin», dice Valentinetti, «il lavoro della nostra diocesi, l’impegno continuo per la promozione umana e culturale e il desiderio di essere sempre di più conformi a Cristo nell’attenzione alle persone e ai loro bisogni». Il cardinale Parolin, inoltre, taglierà il nastro della nuova sede dell’associazione Radio Speranza, al primo piano della Curia.

«Chiederemo a Sua Eminenza», conclude l’arcivescovo, «di rilasciare un messaggio a tutta la città e a tutta la diocesi, in diretta sulla frequenza FM 87,6, perché tutta la comunità sappia guardare San Cetteo, come un esempio di fede, imparando dal Santo Patrono il valore della testimonianza, che, talvolta, chiede sacrifici grandi, addirittura il martirio».