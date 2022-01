Dalla chiesa di Santa Maria Maggiore a Pianella la messa in diretta su Rai 1 il 9 gennaio

La messa di domenica 9 gennaio in programma su Rai 1 sarà trasmessa dalla chiesa di Santa Maria Maggiore di Pianella.

A farlo sapere è il Comune di Pianella che annuncia anche l'emissione di un'ordinanza.

La decisione è derivata dopo che la direzione della Rai ha fatto presente le necessità logistiche e organizzative per poter trasmettere la diretta.

La responsabile dell'area sicurezza e sociale ha emesso apposita ordinanza con la quale si istituisce il divieto di sosta con rimozione e transito dalle ore 14:30 del giorno 6 gennaio 2022 alle ore 15 del giorno 9, in via Sant'Angelo all’intersezione con la Sp (denominata via San Nicola) all’intersezione con via Venezia. Nella mattinata del 4 gennaio 2022 sarà altresì inibita la sosta sul lato municipio di piazza Garibaldi per l'esecuzione di alcune riprese.

Foto di Ensemble Quattro Quarti ed Elio Torlontano