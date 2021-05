Da Città Sant'Angelo la messa della cattedrale di San Michele Arcangelo in diretta su Rai 1 domenica 6 giugno

Le telecamere di Rai 1 saranno nel centro angolano per trasmettere in diretta la santa messa domenicale

La santa messa di domenica 6 giugno sarà trasmessa in diretta su Rai 1 dalla cattedrale di San Michele Arcangelo di Città Sant'Angelo.

A confermarlo ufficialmente è il sindaco Matteo Perazzetti, l'appuntamento in televeisione è alle ore 11.

«Come ricorderete», scrive il primo cittadino, «già lo scorso 11 aprile sarebbe dovuta andare in onda salvo poi rimandare la diretta ai primi di giugno. La Rai ci ha comunicato che per domenica 6 giugno, prima della funzione, verrà mandata in onda una cartolina di Città Sant'Angelo. In questa clip si vedranno, in diretta mondiale, tutte le straordinarie bellezze di Città Sant’Angelo».