Una messa e una cerimonia per ricordare il vice brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto

Una messa e una cerimonia per ricordare il vice brigadiere Salvo D'Acquisto nel 79esimo anniversario dalla scomparsa.

Sono quelle che si sono tenute nella giornata di ieri, venerdì 23 settembre, a Pescara.

Alle ore 10 è stata celebrata nella parrocchia “Gesù Risorto” una santa messa in suo onore e al termine si è poi tenuta una cerimonia nell’attigua e omonima piazza Salvo D’Acquisto dove, alla presenza del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, del sindaco Carlo Masci, del questore Luigi Liguori, e del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Riccardo Barbera e di una nutrita rappresentanza delle associazioni combattentistiche e Arma, è stato ricordato l’eroico sacrificio del valoroso sottufficiale dei carabinieri che cadde vittima di un plotone d’esecuzione nazista il 23 settembre 1943 dopo essersi autoaccusato di un attentato ai danni delle truppe tedesche in modo tale da salvare la vita a 22 cittadini rastrellati per rappresaglia, ed è stata altresì depositata una corona di fiori al suo monumento.