In radio e in digitale il nuovo singolo di Andrea Pimpini “Merciless killer”

È in radio “Merciless Killer”, il nuovo singolo del cantautore pescarese Andrea Pimpini estratto dall’album “I’ll Stay by the Window”. Su YouTube è uscito anche il videoclip ufficiale. Il brano, pop tendente al rock con sfumature dance, racconta la storia di una tormentata storia d’amore. Il mese scorso Andrea è stato intervistato dal Messaggero, raccontando uno dei brani contenuti nel suo nuovo disco. Con l’occasione l’artista ha parlato dei Modà e di un'ipotetica futura partecipazione al Festival di Sanremo.

Spiega Andrea: “Merciless Killer è un brano divertente da cantare. Ci vuole tanta voce, energia e spirito rock. È una canzone leggera, da ballare. L’ho scelta come estratto per celebrare quest’ultimo anno. Un anno intenso: nel 2021 ho lanciato una petizione per svecchiare la scuola italiana e sono stato intervistato da Il Sole 24 Ore, dal Gruppo Mondadori per Studenti.it, da Skuola.net e tante altre testate giornalistiche. Sempre nel 2021 Billboard mi ha inserito in una sua classifica e infine quest’anno, per la prima volta, una testata giornalistica di rilievo nazionale come 'Il Messaggero' mi ha chiesto di parlare della mia musica”.