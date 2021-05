Salta il mercato del lunedì in via Pepe per la partita fra Pescara e Salernitana

Lunedì 10 maggio il tradizionale mercato nella zona dello stadio non si terrà a causa della concomintante partita di serie B fra i biancazzurri e la compagine campana

Salta il prossimo mercato rionale in via Pepe a Pescara. Lundì 10 maggio, infatti, il Comune ha deciso di annullare con un'apposita ordinanza l'appuntamento con il mercato nella zona stadio, a causa della concomitante partita di Serie B fra il Pescara e la Salernitana, in programma alle 14.

Tenendo conto delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica per lo svolgimento dell'evento sportivo, e dalla necessità di posizionare le barriere nell'area dello stadio Adriatico, si è deciso di annullare il mercato che verrà recuperato il primo novembre.