Dopo lo stop di gennaio torna il "Mercantico" in via dei Bastioni

Dopo lo stop del mese di gennaio domenica 4 febbraio tornerà tra via dei Bastioni e largo dei Frentani il "Mercantico".

Dunque lo storico mercatino di artigianato, antico, rigatteria e curiosità tornerà nella sua collocazione storica.

Una trentina le bancarelle previste con la chiusura della strada dalle ore 6 alle 18.

Nella delibera si legge che la richiesta di riproporre il mercatino viene accettata «a condizione che il livello qualitativo dell’offerta sia di alto profilo, sia in termini di organizzazione complessiva, di struttura degli stand espositivi che di qualità della merce esposta, anche e soprattutto a tutela e valorizzazione dell’immagine della città e del decoro del quartiere che ospita la manifestazione in oggetto. L’evento, venute meno tali caratteristiche imprescindibili di alto livello qualitativo, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, potrà essere soppresso per le eventuali successive date».