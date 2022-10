Due maratone completate in due anni grazie ad un percorso di mental coaching: la storia di Cinzia e Mario [FOTO]

Cambiare la propria vita, le proprie ambizioni e raggiungere obiettivi considerati impossibili grazie ad un percorso di mental coaching. Così Cinzia Schiavone e il marito Mario Di Peco sono riusciti non solo a trasformare le loro vite riuscendo a completare due maratone in due anni senza essere mai stati degli atleti, ma ora si impegnano e lavorano per aiutare altre persone a compiere il loro stesso percorso, diventando entrambi mental coach certificati.

Cinzia, originaria della Calabria arriva a 23 anni prima nelle Marche e poi in Abruzzo per gestire una serie di negozi in franchising, dove conosce Mario, pescarese. Proprio Mario era da sempre interessato e attivo nel settore della crescita personale e grazie al percorso avviato assieme al marito in una scuola di mental coaching è riuscita a migliorarsi in tutti gli ambiti, credendo nelle proprie potenzialità e nella forza interiore:

"L'obiettivo di questi percorsi è quello di migliorare se stessi, avviando una costante crescita personale dopo aver superato anche delle prove particolarmente dure e importanti. Come il campo di sopravvivenza al quale ho partecipato sul Monte Faito: qui abbiamo trascorso sette giorni all'aperto, con bivacchi improvvisati e con solo delle scatolette per nutrirci. Ci siamo letteralmente isolati dal mondo in un bosco, per riscoprire noi stessi considerando che la regola era che dalle 17 fino alle 7 del mattino dovevamo lasciare i nostri compagni e trascorrere la notte completamente soli, immersi nella natura. Proprio uno degli obiettivi della prova era quello della riscoperta nel rapporto con la natura, ormai completamente perso per la maggior parte di noi che viviamo fra stress, cellulari, social e costanti interazioni sociali che ci hanno allontanato dalle riflessioni e dal contatto con la nostra parte interiore."

Questa, e una serie di altre prove ci spiega Cinzia, che hanno portato anche lei, oltre al marito, ad ottenere la certificazione di mental coach, passando dunque dall'aiuto verso se stessi a quello verso gli altri. E la prova è la partecipazione con successo alle ultime due maratone di Berlino nel 2021 e 2022, entrambe portate a termine:

"Io prima di avviare questo percorso ero una persona particolarmente pigra, non ero assolutamente un'atleta ed anzi trascorrevo quasi tutto il mio tempo libero sul divano. Ora sono riuscita a portare a termine entrambe le maratone di 42 km in 4 ore e 26 minuti, mentre Mario in 4 ore e 16 minuti. La nostra mission non è quella di dare forza agli altri per spronarli a migliorarsi, ma è quella di far ritrovare dentro di loro quella fiamma, quella spinta che forse hanno perso o che addirittura nemmeno sapevano di avere".