Riaperto il servizio mensa nelle scuole di Spoltore

È stato riaperto il servizio di mensa scolastica a Spoltore da oggi, lunedì 19 settembre.

L'amministrazione comunale, di concerto con la dirigenza scolastica e con la società Spoltore Servizi, ha deciso di anticipare ulteriormente l'attivazione del servizio mensa, che dunque è iniziato oggi sia per gli alunni della primaria sia per quelli dell'infanzia.

Questa mattina il sindaco Chiara Trulli, l'assessore Francesca Sborgia, il consigliere Cinzia Berardinelli, l'amministratore unico della Spoltore Servizi, Simona D'Alessandro, e la responsabile Silvia Di Giosaffatte, accompagnati dalla dirigente scolastica Nicoletta Paolini, hanno visitato il centro unico di cottura a Santa Teresa di Spoltore per augurare a tutti gli addetti al servizio un buon anno scolastico e fornire le ultime indicazioni operative.

«La riuscita di un servizio così complesso dipende proprio da voi», evidenzia la prima cittadina, «conosco molto bene la ristorazione collettiva, so cosa significa e come sia complicato far funzionare una squadra che deve essere perfettamente sincronizzata».

«Ci sarà una maggiore interlocuzione con la commissione mensa», assicura l'assessore Sborgia, «perché per noi la qualità rappresenta il primo obiettivo da raggiungere, senza dimenticare la tempestività che rappresenta la novità di quest'anno». Sono oltre 600 i pasti al giorno distribuiti, e c'è anche la proposta di mantenere la mensa aperta tutto l'anno a supporto delle attività estive. Nel frattempo, però, si è deciso di anticipare di molti giorni la ripartenza: «Abbiamo assunto questa decisione dopo le tante richieste da parte delle famiglie», spiega il sindaco Trulli, «l’anticipo dell’apertura del servizio è una novità epocale, se pensiamo che anche qui a Spoltore lo scorso anno erano tornate operative solo a ottobre. Adesso le famiglie avranno a disposizione anche la scuola dell'infanzia a tempo pieno da subito, dopo solo una settimana di inizio dall'anno scolastico». Inizialmente per quest'anno scolastico si era previsto di far ripartire la mensa per la primaria il 19 settembre, e il 26 settembre per l'infanzia. Oggi invece il servizio è iniziato per tutti. «L'obiettivo minimo per il futuro», prosegue il sindaco, «è far coincidere l'attivazione con il primo giorno di scuola, già a partire dall'anno scolastico 2023-2024».

Le famiglie che intendono fruire del servizio di mensa scolastica devono ancora effettuare l’iscrizione possono farlo in modalità on line tramite il portale https://www.planetschool.it/psspoltore, seguendo le istruzioni. In relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19 si evidenzia che l’avvio e le modalità di erogazione del servizio mensa saranno subordinate alle normative e alle disposizioni nazionali e regionali emanate in merito alla riapertura delle scuole e al relativo calendario scolastico 2022-2023. Le tariffe a pasto, in base al reddito, variano da 2,50 euro a 5 euro.