Mense scolastiche, proroga di un mese alla Serenissima in attesa del Tar: slittano le nuove tariffe

Fino a fine gennaio continuerà a gestirlo la Serenissima il servizio di refezione scolastica fino a fine gennaio nell'attesa che arrivi il pronunciamento del Tar (Tribunale amministrativo regionale) sul ricorso dalla stessa ditta presentato contro l'aggiudicazione del bando da quasi 19 milioni di euro che ha visto assegnare l'affidamento del servizio alla Rti (Rete di imprese temporanea) guidata dalla Elior ristorazione. Con lo proroga di un mese slittano anche le nuove tariffe su cui aspro resta lo scontro tra maggioranza e minoranza.

A riferire dell'ulteriore proroga resasi necessaria proprio per il ricorso è l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli con la Serenissima Ristorazione che dunque garantirà il servizio fino al 31 gennaio 2024. L'obiettivo, sottolinea, è proprio quello di dare continuità al servizio mensa nelle scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado della città "e del servizio di refezione mediante fornitura delle derrate alimentari e del supporto al servizio ausiliario dei nidi comunali. Questo in quanto la stessa Serenissima, nelle more della stipula del contratto per la ristorazione scolastica nelle scuole cittadine con il nuovo operatore economico aggiudicatario, ha proposto l’11 dicembre scorso in qualità di partecipante alla gara - rimarca Santilli - ricorso al Tar regionale per l’Abruzzo ex art, 120 cpa con istanza cautelare e di accesso".

"Considerato che la disciplina dello 'standstill' del codice degli appalti 50-2016 impone l’impedimento temporaneo della stipulazione del contratto fino al provvedimento cautelare di primo grado o alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare e considerato l’imminente periodo natalizio oltre che la ripresa delle attività scolastiche per l’8 gennaio 2024 e quindi dopo le festività - prosegue Santilli - si è dovuto evitare qualsiasi rischio di interruzione del servizio di ristorazione. Non vi sarà naturalmente nemmeno l’applicazione delle nuove tariffe sino a tutto il mese gennaio".

Si dovrà dunque capire cosa accadrà nell'iter giudiziario per capire se e quando la Elior che ha proposto la "mensa scolastica biologica" prenderà in mano effettivamente il servizio di refezione con quindi l'applicazione degli aumenti sulle tariffe. Una scelta quella bio fortemente difesa dall'assessore comunale e che si pone come obiettivo, ricorda l'amministrazione, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente nell’ambito del servizio reso nel territorio comunale.