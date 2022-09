Promessa mantenuta: per i bambini titolari di 104 la mensa scolastica sarà gratuita

Per i bambini titolari della 104 la mensa scolastica sarà gratuita. L'ufficialità arriverà non appena il Gruppo Serenissima che si occupa di fornire i pasti alle scuole pescaresi, avrà contezza di quanti sono i bambini che potranno usufruire senza spese: la società la sua disponibilità l'ha già garantita.

Ad assicurarlo è il vicesindaco Gianni Santilli che proprio oggi ha avviato un'indagine conoscitiva per avere contezza del numero dei piccoli cui è destinata la misura. Seguirà quindi la delibera e di fatto si potrà dire mantenuta la promessa fatta il 2 luglio alla presidente dell'Angsa Abruzzo (Associazione nazionale genitori persone con autismo) Alessandra Portinari che si è fatta portatrice delle istanze delle famiglie di questi bambini che mangiano poco e solitamente sempre le stesse cose. Una vittoria di tutti per una battaglia che l'Angsa sta portando avanti anche in altri comuni del territorio perché la gratuità per questi bambini diventi normalità e non eccezionalità.

A prendersi l'impegno di dare una risposta positiva alle famiglie, soprattuto a quelle con figli affetti da disturbi dello spettro autistico, come annunciato da IlPescara, erano stati il vicesindaco e l'assessore comunale alle politiche della disabilità Nicoletta Di Nisio. Soddisfatta la Portinari dell'esito dell'interlocuzione e dell'impegno profuso perché si trovasse una strada percorribile. Era stato lo stesso Santilli ad auspicare la disponibilità di chi si sarebbe occupato del servizio mensa quando ancora era in corso il bando per la sua assegnazione. La rispota non ha tardato ad arrivare, ma se così non fosse stato, aveva assicurato, si sarebbe fatto di tutto per trovare i fondi necessari per far sì che i bambini non dovessero pagare la mensa dato che ne usufruiscono in misura molto limitata.

Quella vinta è dunque, sottolinea Portinari, una battaglia di civilità che auspica possa trovare riscontro anche in altre realtà abruzzesi. Diverse le città dove già è così, come nel caso di Montesilvano e Francavilla al Mare. Ora c'è anche Pescara.